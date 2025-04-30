Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 Sezonu, 12 farklı pistte 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış olarak düzenlenecek. Şubat ayında Avustralya’daki Philip Island pistinde başlayan şampiyona, 2-4 Mayıs tarihleri arasında İtalya’da devam edecek. Şampiyona Ekim ayında İspanya’daki Jerez pistinde son bulacak.

2025 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’daki yarışta şampiyona liderliğini almak istediğini dile getirdi. Sezon sonunda üçüncü kez şampiyon olmak istediğini belirten Razgatlıoğlu, “Bu hafta İtalya’dayız. Buraya kazanmak için geldik ve kazanıp şampiyona liderliği için elimizden geleni yapacağız. Bu sezonu da podyumlarla taçlandırmak istiyorum. Sezon sonunda üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.