Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapattı. Pramac Racing, milli sporcunun ameliyat olacağını ve 2026 Dünya Şampiyonası'nın kalan yarışlarında yer alamayacağını açıkladı.

Takımın açıklamasına göre, Milano'daki detaylı tıbbi değerlendirmeler omuzdaki hasarın cerrahi müdahale gerektirdiğini ortaya koydu. Razgatlıoğlu ile varılan anlaşma doğrultusunda ameliyatın 26 Ekim'de Milano'da yapılması planlandı.

Ameliyatın ardından rehabilitasyonuna odaklanacak olan milli sporcu, Phillip Island'daki Avustralya Grand Prix'sini ve sezonun diğer yarışlarını kaçıracak. Önümüzdeki yarışlarda yerine Yamaha test pilotu Augusto Fernandez'in geçmesi planlanıyor. Yamaha ve Prima Pramac Yamaha MotoGP, rehabilitasyon süreci boyunca Razgatlıoğlu'na destek vereceklerini belirtti.

'BU KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ'

Razgatlıoğlu, sakatlığının ilk değerlendirmelerden daha ciddi olduğunun anlaşıldığını belirterek, tam iyileşme ve en yüksek performansla dönüş şansını artırmak için ameliyat olacağını söyledi.

Milli sporcu, karar sürecini şu sözlerle anlattı: “Bu kolay bir karar değildi, ancak doktorlar ve bana en yakın kişilerle görüştükten sonra, bunun geleceğim için doğru adım olduğuna ikna olduk.”

Phillip Island'ın en sevdiği pistlerden biri olduğunu ve Superbike kariyerinde burada özel anlar yaşadığını vurgulayan Razgatlıoğlu, “MotoGP motosikletiyle burada yarışma fırsatına çok heyecanlanmıştım, bu da bu durumu kabullenmeyi daha da zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Razgatlıoğlu ayrıca, kendi evindeki Grand Prix'de yarışacak Jack'e başarılar dileyerek onu ve tüm takımı uzaktan destekleyeceğini söyledi.