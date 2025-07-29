Sıcak havaların da etkisiyle Bebek Sahili'nde vatandaşlar yine bilindik görüntüler oluşturdu.

Denize girenler, kenarda sandalyeleri ile serinlemeye çalışanlar Bebek Sahili'nde kıyı şeridini doldurmaya başladı.

Bu anlara şahitlik eden oyuncu Toprak Sergen de sosyal medyada paylaştığı video ile "İstanbul kabuk değiştiriyor"diyerek ülkedeki turistik mekanların durumunu ve sahildeki görüntüyü imalı şekilde eleştirdi.

"ARTIK YENİ BİR DÖNEM VAR"

Oyuncu, "İstanbul, kelimenin tam anlamıyla kabuk değiştirdi. Şezlong yok, loca yok, beach yok. Hayvan gibi bakkal müzikleri yok, ülkeye beş kuruş bırakmayan turistler yok, onları kandıran esnaf yok şu bu derken... Zengini, fakiri herkes burada ve artık yeni bir dönem var" ifadelerini kullandı.