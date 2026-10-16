Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında hayata geçirilen sera projesinde, konvansiyonel toprak kullanımının yerini volkanik materyaller aldı. Kaynak verimliliğini artırmayı ve su tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen tesis, topraksız tarım altyapısını yağmur suyu hasadı modeliyle birleştirdi.

VOLKANİK CÜRUF BİTKİ GELİŞİMİNİ NASIL SAĞLIYOR?

Üretim alanında toprak yerine kullanılan volkanik cüruf, gözenekli fiziksel yapısı sayesinde bitki köklerinin oksijenle temasını en üst seviyeye çıkarıyor. Nem tutma kapasitesi yüksek olan bu volkanik taş tabakası, bitki köklerine iletilen besin eriyiklerinin dengeli biçimde emilmesini sağlarken kök çürümesi gibi yaygın tarımsal riskleri de ortadan kaldırıyor.

Toprak kaynaklı patojen, yabancı ot ve haşere riskinden tamamen arındırılan steril taş yatakları, kimyasal zirai mücadele ilacı kullanımına duyulan ihtiyacı asgari düzeye indiriyor.

ÇATIDAN TOPLANAN YAĞMUR SUYU DEĞERLENDİRİLİYOR

Tesisin sulama ihtiyacının karşılanmasında şebeke suyu ya da yeraltı su kaynakları yerine kapalı devre yağmur suyu geri kazanım sistemi işletiliyor. Seranın geniş çatı yüzeyine düşen yağışlar, özel tahliye kanalları vasıtasıyla filtrelenerek yüksek kapasiteli depolama havuzlarına aktarılıyor.

Dinlendirilen ve mineral değerleri kontrol altında tutulan yağmur suyu, kapalı devre damla sulama hatlarıyla doğrudan bitkilerin kök bölgesindeki volkanik cürufa iletiliyor. Fazla süzülen suyun yeniden sisteme kazandırıldığı bu döngüsel mekanizma, su tüketiminde maksimum oranda tasarruf sağlıyor.

DÖRT MEVSİM HASAT YAPILIYOR

İklim koşullarından ve mevsimsel dalgalanmalardan bağımsız olarak işletilen tesis, kontrollü ortam parametreleri sayesinde yıl boyunca kesintisiz üretime imkan tanıyor. Bitkinin ihtiyaç duyduğu nem, sıcaklık ve besin dengesinin anlık izlendiği sistemde, birim alandan alınan verim geleneksel açık tarla üretiminin çok üzerine çıkıyor.

Doğal kaynakların korunmasını ve tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesini amaçlayan bu topraksız üretim pratiğinin, bölgedeki modern seracılık faaliyetleri için alternatif bir referans model oluşturması hedefleniyor.