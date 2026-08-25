Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya’da akılalmaz bir yakıt krizi boy gösterdi. Topraklarından adeta petrol fışkıran ülkede, istasyonların önünde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları meydana geldi. Vatandaşlar depolara akaryakıt doldurabilmek ve evlerindeki jeneratörleri çalıştırabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

ZİNCİRLEME FELAKETLER ÜST ÜSTE GELDİ

Zaviye kentindeki stratejik petrol tesislerine düzenlenen kamikaze İHA saldırıları ve bölgedeki silahlı çatışmalar, rafinerilerdeki üretimi vurdu. Üstüne bir de günde 10 saati bulan elektrik kesintileri eklenince kriz ikiye katlandı. İstasyonlarda jeneratör bulunmaması nedeniyle pompa sistemleri kilitlenirken, hizmet verebilen az sayıdaki istasyonun önü adeta göç konvoyuna döndü.

TEK DAMLA BENZİN KALMADI

Trablus’a 170 kilometre uzaklıktaki Zintan’dan başkente benzin aramaya gelen Yusuf Ali, "Bir buçuk saattir burada bekliyorum. Ve bulunduğum şehir Zintan'da hiç benzin yok. Buraya yakıt almak, arabanın deposunu doldurmak ve eve bir bidon benzin götürmek için geldim. Tek sorun yakıt kaçakçılığı değil. Dizelin litresi 9 dinara kadar dayandı. Deposunun dörtte üçü dolu olanlar bile fullemek için kuyruğa giriyor. İnsanlar arasında bir tür panik var. Benzini olanlar kuyrukta beklememeli, kriz biraz hafifleyip işler sakinleşene kadar bir iki gün daha kullanmalı" dedi. Yetkililer sorunu çözmeye güç yetiremiyor, onlar başka bir dünyada vatandaş başka bir dünyada diyen Yusuf Ali, krizin hastaneleri de vurmaya başladığını söyledi.

"PANİKLE 40’A YAKIN BİDONLA BENZİN TAŞIYORLAR”

Saatlerce sıra bekleyen Vecdi Abdullah, "Asıl sebep elektrik kesintisi. Bazı yakıt istasyonlarında jeneratör bile yok" açıklamasında bulundu. Keşke bizim için elektrik, su, benzin krizini çözseler. Vatandaş yoruldu diyen Hayali, "Mesela dün arabasındaki bir kişinin videosunu yayınlamışlar. Facebook'ta yemin ederim saymaya başladım, 40'a yakın bidon taşıyordu. Vallahi sosyal medyada göreceksiniz, 40'a yakın bidon! Bu başka bir kriz" ifadelerini kullandı.