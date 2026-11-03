Geleneksel toprak kapların çalışma prensibinden yararlanan sistem, karmaşık makineler veya elektrikli soğutucular gerektirmiyor. Üstelik yöntemin temelinde herkesin bildiği oldukça basit bir doğa olayı bulunuyor.

TOPRAKTAN YAPILAN KOVANLAR SERİNLİK SAĞLIYOR

Pişmiş topraktan üretilen ve arı kovanına benzeyen bu özel yapılar, suyun buharlaşmasıyla oluşan serinletici etkiden yararlanıyor. Gözenekli malzemedeki nem dışarıya buharlaşırken çevresinden ısı çekiyor ve içerideki sıcaklığın düşmesine yardımcı oluyor.

Bu sayede sebze ve meyveler, elektrikli bir buzdolabı kullanılmadan çevre sıcaklığından daha serin koşullarda saklanabiliyor. Sistemin başarısı ise havanın nemine, sıcaklığa ve yapının düzenli olarak nemli tutulmasına bağlı olarak değişiyor.

SICAKLIĞI 15 DERECEYE KADAR DÜŞÜREBİLİYOR

Bu tür toprak soğutucular, uygun koşullarda iç sıcaklığı dış ortama göre 10 ila 15 derece azaltabiliyor. Özellikle kuru ve hava akımının bulunduğu bölgelerde daha etkili olan yöntem, sebze ve meyvelerin bozulmasını geciktirebiliyor.

Kenya'daki arı kovanı biçimli örnekler son dönemde sosyal medyada ilgi görse de yöntem aslında yüzyıllardır kullanılan buharlaşmalı soğutma tekniğine dayanıyor. Elektriğe ihtiyaç duymaması ve düşük maliyeti sayesinde kırsal bölgeler için alternatif oluşturuyor.