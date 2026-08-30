CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasıyla pek çok tartışmalı icraata imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı bir video ile kutladı. Çerçioğlu'nun videosu 1071 Malazgirt Zaferi'yle başlarken, videoda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de önemli bir yer tuttu.

Çerçioğlu videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yer verdi. AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videoyu ne kadar beğendiğini anlatırken, Çerçioğlu'nun AKP'de kendisini keşfettiğini söyledi.

Tayyar söz konusu videoya ilişkin yaptığı yorum ise şöyle:

"Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çok anlamlı bir video paylaşmış.

Dünle bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor, geleceğe taşıyor.

Hissetmeden olmaz.

Başkan, AK Parti’de kendini keşfetmiş.

Tebrikler"