Aydın’da sivrisinek ve haşereyle mücadele konusunda yaşanan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. CHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kentte ilaçlama hizmetlerini yerine getirmediği iddiasıyla 10 CHP’li ilçe belediyesi ortak açıklama yayımladı.

SADECE CHP’LİLER VAR

Bildiriyi imzalayan belediye başkanları şunlar oldu:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli BB Ertuğrul Tetik.

‘HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE’

Belediye başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere istilasıyla baş başa bırakılmasını kabul etmiyoruz. İlaçlama ile ilgili yetki ve sorumluluk Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde olmasına rağmen bu görevin yerine getirilmemiş olması halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir. Sivrisinek ve haşere istilası halkın hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilemiştir. Bu ihmalkârlığa seyirci kalamayacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yerine getirmediği hizmeti, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu akşamdan (dün) itibaren Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.”