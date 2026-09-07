14 Ağustos 2025 tarihinde CHP'den istifa eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı polemiklerle uzun süre gündemden düşmemişti.

31 Mart 2024 tarihli seçimleri yüzde 50'nin üzerinde oy oranı ile kazanan ancak CHP'ye geçtikten sonra yoğun tepkilerle karşı karşıya kalan Çerçioğlu için Özel, "Artık esnaf ziyaretine bile çıkamıyor. Şehirdeki tüm desteğini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

Çerçioğlu'nun AKP'ye transferinin ardından kent genelinde yayınlanan anketler, AKP'nin Aydın'daki oy kaybının devam ettiğini gösterdi.

YENİ PARTİ'DEN AKP'YE TARİHİ FARK

CHP'den istifa eden 91 milletvekili tarafından kurulan YENİ Parti, Aydın'da açık ara farkla liderliği göğüsledi. Veri analisti Murat Kızılboğa tarafından yayınlanan çalışmada, YENİ Parti'nin Aydın'daki oy oranı yüzde 49 olarak ölçüldü.

Ankette AKP'nin oy oranı ise yüzde 24,5'de kaldı. Son genel seçimlerde Aydın'da yüzde 28,71 oy alan AKP'deki 4,21 puanlık düşüşün önemli kısmının Çerçioğlu'na yönelik tepkiden kaynaklandığı değerlendirildi.

MHP DE KAN KAYBETTİ

MHP'nin Aydın'daki oy oranı ise yüzde 7,2 olarak ölçüldü. Bir önceki genel seçimde MHP, Aydın'da yüzde 8,65 puan oy almıştı. Bu sonuçlara göre MHP'nin Aydın'da en az 1 puan oy kaybettiği görülüyor.

Ankete göre diğer partilerin Aydın'daki oy oranları şöyle ölçüldü:

% 6,5 - İYİ Parti (+0,2)

% 6,2 - DEM Parti (+0,2)

% 3,0 - ZP (-0,3)

% 2,2 - CHP (-0,4)

% 1,4 - Diğerleri