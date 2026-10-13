İstanbul Esenyurt’ta bir gecekondu bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapıldığı tespit edildi.
Aralarında yaşlı kadınların da bulunduğu öne sürülen şüphelilerin uyuşturucu alışverişi, polis ekipleri tarafından saniye saniye görüntülendi.
UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Gazeteci İhsan Yalçın haberine göre; Esenyurt’taki bir gecekondunun bahçesinde gerçekleşen uyuşturucu alışverişini takibe alan polis ekipleri, şüphelileri duvarların arasından görüntüledi.
Kayıtlarda, uyuşturucu alışverişinin anbean yer aldığı belirtildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.