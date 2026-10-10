İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin örgüzlediği operasyonda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheliden B.G. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek E.S. ve B.G.'nin gümrük kaçağı sigara satışı yaptığını belirledi. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma başlatı.

Ekipler, şüphelilerin faaliyet gösterdiği adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, E.S. ve B.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. tutuklandı. Diğer şüpheli E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.