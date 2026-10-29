Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bayrak taşıyan bir kız öğrenci fenalaşıp yere yığıldı. Öğrenciye ilk müdahaleyi, tören alanında bulunan ve ikisi de doktor olan AKP Milletvekili Hasan Arslan ile AKP İl Başkanı Özgür Kavak yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere bayrak çekilmesiyle başladı. Konuşmalar sırasında öğrencinin fenalaşması üzerine kürsüde bulunan Vali Naci Aktaş, konuşmasını bölerek öğrencinin yanına geldi ve durumunu kontrol etti. Hasan Arslan ile çocuk hastalıkları uzmanı Özgür Kavak'ın ilk müdahalesinin ardından ilk yardım ekibi müdahaleyi sürdürdü. Tedaviye alınan öğrencinin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

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