Didim’de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, protokol sıralaması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Tören sunucusunun, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın ismini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan’ın ardından anons etmesi dikkat çekti.

Gençay, yaşanan sıralama nedeniyle tepki gösterirken, çelenk sunumu sırasında protokole arkasını döndü.

"DİDİM HALKININ İRADESİNİ TEMSİL EDİYOR"

Törenin ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Hatice Gençay, belediye başkanlığı makamının Didim halkının iradesini temsil ettiğini belirtti.

Gençay, yaşananları “protokol düzeniyle bağdaşmayan bir tutum” olarak nitelendirerek, kamu kurumları arasındaki ilişkilerde kurumsal saygının korunması gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Gençay açıklamasında, “Didim Belediye Başkanlığı makamı, Didim halkının iradesini temsil eder. Bu makama gösterilecek saygı, kişilere göre değişebilecek bir tercih değil; devlet geleneğinin, kurumsal nezaketin ve karşılıklı saygının gereğidir” ifadelerini kullandı.

"MÜNFERİT DEMEK GÜÇ"

Benzer durumlarla daha önce de karşılaştığını öne süren Gençay, yaşanan olayın yalnızca bir protokol hatası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Gençay, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Benzer durumlarla daha önce de karşılaşılmış olması ve bugün aynı yaklaşımın bir kez daha ortaya çıkması, konunun yalnızca münferit bir protokol hatası olarak değerlendirilmesini güçleştirmektedir.”

Törendeki tavrının temsil ettiği makamın saygınlığına yönelik sorumluluğundan kaynaklandığını belirten Gençay, kamu kurumlarının birbirlerinin temsil makamlarına gerekli özeni göstermesi gerektiğini vurguladı.