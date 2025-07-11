Halk TV canlı yayınına bağlanan Gazeteci İsmail Küçükkaya, bölgeden aktardığı bilgilerde şu ifadeleri kullandı:

'Teröristler 15 kadın 15 erkek olmak üzere 30 kişi olarak alana geldiler. Bese Hozat metni Türkçe okudu. Akabinde metin kürtçe okundu. İlk olarak Bese Hozt silah bıraktı ve kuşağını bıraktı. Onun ardından diğer PKK'lar silah bıraktı. Silahı bırakanlar yan tarafa doğru tek sıra halinde durdu.

PKK'LILAR YÜZ İFADESİ BİLE SERGİLEMEDİ

Törenle, PKK'nın silahları imha süreci başlamış oldu. Bu son derece hassas bir süreç. Mesela bu PKK'lılar en ufak bir yüz ifadesi bile sergilemedi. Süreç dikkat ve özenle sürdürülüyor. Ben bunun başta Ahmet Türk olmak üzere DEM'lilere de sirayet ettiğini gördüm. Herkes duygusal ve umutluydu. Burada PKK'lıların yazılı metin dışında konuşmaları da yasaklanmıştı

MİT SİLAHLARIN SERİ NUMARALARINI ALDI

Öcalan'a yakın isim Tayyip Temel'in de o mağaraya birkça kez gidip geldiğini gördük. Silahların yakılması da sembolik anlamda bir görüntü ortaya çıktı. Akabinde milli istihbarat teşkilatının o silahların seri numaralarını aldı.

AHMET TÜRK'ÜN 8 YILLIK YASAĞI KALDIRILDI

Ahmet Türk, 8 yıldır yurt dışı yasağım vardır ama 3 gün evvel bu teröne katılabilmem için yasağım kaldırıldı dedi. Özetle şunu ifade edeyim bu gün çok tarihi görüntülerin yer aldığı son derece önemli bir gündü."