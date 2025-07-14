Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde, Süleymaniye kırsalında düzenlenen ve PKK’ya mensup 30 kişilik bir grubun silahlarını imha ettiği tören, “tarihi bir adım” olarak değerlendirilirken, organizasyona ilişkin yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

150 KİŞİLİK GRUP DAVETE KATILDI

DEM Parti tarafından organize edilen törene, baro başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Barış Anneleri, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 150 kişilik bir davetli grubu katıldı. Katılımcılar dört otobüsle Irak Kürdistan topraklarına taşındı.

TÜM GİDERLER NEÇİRVAN BARZANİ TARAFINDAN ÜSTLENİLDİ

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, söz konusu organizasyonun planlamasını DEM Parti yürütürken, katılımcıların Erbil’de konaklaması, protokol araçlarıyla tören alanına ulaştırılması ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması gibi tüm lojistik giderleri IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından üstlenildi.

Törenin ardından DEM Parti heyeti, Barzani’ye bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra Leyla Zana, Ahmet Türk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıç Uçar ile milletvekilleri Ayşegül Doğan, Sırrı Sakık, Berdan Öztürk, Mehmet Kamaç, Meral Danış Beştaş ve Serhat Eren’den oluşan heyet, Barzani’ye barış sürecine sunduğu katkı nedeniyle teşekkür etti.