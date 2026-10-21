Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın kiraladığı bir evde yaklaşık yarım milyarlık rüşvet parası ortaya çıkması ve tutuklanmasının ardından gözler Esenyurt Belediyesi’ne çevrildi. Bu arada Kayyum olarak atanan Can Aksoy da, ödül gibi bir atamayla İstanbul Vali Yardımcılı’na getirildi.

Tutuklanan Yusuf Ulutaş’ın geçmişi ise, iktidar partisi AKP ve fondan milyar vurduğu ortaya çıkınca azledilen eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile örtüşüyor. İktidar yanlısı gazeteci Fuat Uğur’un iddiasına göre, Ulutaş Fatma Betül Sayan Kaya ile AKP İstanbul İl teşkilatında halef selef oldu. Uğur şöyle aktardı: “Fatma Betül Sayan Kaya milletvekili seçiliyor ve sonra da Binali Yıldırım başbakanken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oluyor. Yusuf Ulutaş, 8 Şubat 2019’da, yerel seçimlerden kısa süre önce Sayan Kaya’nın bakan müşaviri olarak istisnai kadrodan memuriyete geçiyor. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getiriliyor.

60 KİŞİ ÖZEL KADRODAN MEMUR

Bir gün bile çalışsa memur oluyor. Malum biz neyi biliyoruz? Fatma Betül Sayan Kaya bu istisnai kadroda memur olarak görevlendirdiği 60 kişi vardı. 60 kişiyi istisnai kadrodan memur yaptı.”

İktidar yanlısı gazeteci: Rüşvet sanılandan çok

Esenyurt’ta dört bin fabrika ve sanayi kuruluşu olduğunu, buralardan her yıl işletme ruhsatı adı altında 10 bin dolar alındığını belirten Fuat Uğur, “Rüşvet trafiğinin çok büyük olduğunu, o iki zula evinde bulunan 450 milyon liranın çerez parası olduğunu, çok daha büyük bir para götürüldüğünü” belirtti.