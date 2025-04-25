UEFA Gençlik Ligi'nde Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek final biletini cebine koyan Trabzonspor U19 Takımı, tarihi yolculuğuna devam etti.

Tarihi zaferin ardından konuşna Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, zaferin sırrını açıkladı.

Sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Eyüp Saka ""Bizi tanımlayan 3 tane kelime var: Biri tutku, sadakat, biri inat, biz her maçımıza inanıcımızla, kulübümüze şehrimize olan sadakatemizle çıkıyoruz. Bizi bu güçlü yapıyor. Maçlarda böyle kırılma anlarında o golü kendimizde hissediyor ve geri dönmeye çalışıyoruz. İnatçı bir takımız. Bizim genlerimizde var. Her alanda mücadele etmek istiyoruz. Bugün de o süreçlerden bir tanesi oldu. Mutluyuz" dedi.

BARCELONA'YI İSTİYOR

Yaşattıkları mutluluktan söz eden Saka "İnanılmaz bir mutluluk ve inanılmaz bir gurur hem camiamız hem de ülkemiz için. Türkiye'ye ve camiamıza böyle bir mutluluk yaşattıysak ne mutlu bizlere. Bizim için tüm rakiplerimiz değerli. Tümüyle çok saygı duyuyoruz onlara. Bugün Barcelona-AZ maçından kim gelirse gelsin saygıyla bekliyoruz. Ancak benim de gönlümden geçen, renktaşımız Barcelona.

Bizi burada yalnız bırakmaya taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Telefon ile arayan Cumhurbaşkanımız, Sayın TFF Başkanımıza, ve Montella’ya çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız Ertuğrul Doğan'a da teşekkür ediyorum. Akademiye bakış açısı ve torpille iltiması kaldırma vizyonu, bugün bu başarıyı getiren unsurlardan bir tanesi olmuştur. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.