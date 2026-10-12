AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü’ne memur olmayan birini atamak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ‘hülle’ aracı olarak kullandı. Muhammet Günaydın, önce Erzurum’da Özel Kalem Müdürü kadrosunda işe başlatıldı. Sonra Ordu’ya genel müdür olarak geldi ve geçen hafta koltuğuna oturdu.

‘HİÇ Mİ SUÇU YOK’

Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AKP’li Hilmi Güler yönetimindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan skandal atama ile usulsüzlükleri tek tek açıkladı. Şanlıtürk, “Vehamet, fon krizi kadar vahim bir durum. ‘Efendim, Cumhur İttifakı’nın milletvekili olarak söylüyorsun, ittifaka zarar veriyorsun!’ La kardeşim yapanın hiç mi suçu yok” çıkışında bulundu.

‘VİCDANA SIĞAR MI?’

Şanlıtürk şöyle dedi: “Gidin bunun üzerine. Doğrudan teminle yapılan işler var, gidin üzerine. Kim yanlış yapmışsa gidin üzerine. Eski ilçe başkanları özel kalem kadrolarından çatır çatır memur yapıldı. Bunları kabul etmemiz mümkün mü? Bu vicdana sığar mı?”

‘SORUMLU GÜLER’DİR’

Büyükşehir Belediyesi şirketinin bütçesinden “basına para dağıtıldığını” öne süren MHP’li Şanlıtürk şunları söyledi: “Bunu hangi yolla, hangi kalem üzerinden veriyorsunuz, çıkın söyleyin. Besledikleri güya ‘duayen gazeteci’, senin hücrelerine kadar haram. Ne gazetecisi! Gazetecilerin bu adamları kendi içinden arındırması lazım. Efendim bunların sorumlusu kimdir? Sorumlusu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’dir. Çıkıp hepsine cevap versin. Ben Cumhur İttifakı milletvekiliyim diye herkesin yanlışına ben mi kılıf bulacağım?”

‘Birden çok maaş alıyorlar’

MHP’li Şanlıtürk, şöyle dedi: “AKP’nin SKM Başkanı Özcan Gürsoy, belediye şirketinden maaşlı. (Nurettin Korkmaz). Hem Şehit Aileleri Dernek Başkanısın, hem AKP il yönetimindesin, hem de Belediye şirketindesin. Böyle iş olur mu? Bunu kim kabul eder”

Fatma Betül Sayan Kaya

776 günde 60 özel kalem

Türkiye son dönemde ‘istisnai kadrodan memuriyeti’ Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddialarla sık sık konuşur oldu. Fon vurgunu skandalına adı karışan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın 776 günlük bakanlığı boyunca 60’a yakın özel kalem müdürü değiştirdi. Bu isimlerin, KPSS şartı gerekmeksizin devlet memurluğuna atandığı iddiaları TBMM’ye de taşındı.