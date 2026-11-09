Galatasaray'da beşinci sezonunu geçiren Lucas Torreira, ülkesinde El Espectador Deportes'e yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ve Boca Juniors'ta oynama isteği hakkında konuştu.

Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, "Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak" dedi.

"BOCA'DA OYNAMA İSTEĞİM İSE GELECEKTE OLAN BİR ŞEY"

Torreira, Boca Juniors'a ilişkin düşüncelerini de "Boca'da oynama isteğim ise gelecekte olan bir şey. La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak. Daha önce orada oynama şansım olmadı" sözleriyle anlattı.

Türkiye'de zor bir dönem yaşadığını belirten Uruguaylı oyuncu, Galatasaray'ın kendisine çok destek olduğunu ve rahat hissetmesini sağladığını söyledi. Takım olarak çok iyi performans sergilediklerini ifade eden Torreira, kulübe minnettar olduğunu dile getirdi.

"OKAN BURUK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM OLDU"

Milli takıma dönüşünde Galatasaray'ın ve taraftarların payı olduğunu vurgulayan Torreira, "Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum" dedi.

Teknik direktörü Okan Buruk için de ayrı bir parantez açan Torreira, "Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

URUGUAY'DA YENİDEN GÜVEN KAZANMAK İSTİYORLAR

Ülkesinde bulunmaktan, babasını ve kız kardeşini görmekten mutlu olduğunu söyleyen Torreira, milli takıma yeniden katılmanın memnuniyetini yaşadığını belirtti. Önlerinde iki zorlu maç bulunduğunu ifade eden futbolcu, milli takımın dışında kalmanın kendisini üzdüğünü, şimdi daha fazla tecrübeyle ve büyük bir istekle katkı sunmak istediğini anlattı.

Forlan'ın kendileri için bir idol olduğunu söyleyen Torreira, onun milli takımda referans olmasını değerli bulduğunu dile getirdi. Uruguay'da uzun zamandır oynamadıklarını belirterek Arjantin karşısında taraftarlarıyla buluşmak ve insanların milli takıma yeniden güvenmesini sağlamak istediklerini söyledi. Torreira, "Bir imaj değişikliğine ihtiyacımız var" dedi.

2022 yazında Galatasaray'a imza atan ve üst üste kazanılan dört şampiyonlukta pay sahibi olan Torreira, sarı-kırmızılı formayla 189 maçta 12 gol ve 20 asistlik katkı sağladı. Toplam 15 bin 100 dakika sahada kalan Uruguaylı oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.