Lucas Torreira ile Devrim Özkan’ın ilişkisi geçmişte ayrılık ve barışma haberleriyle birçok kez gündeme geldi. İkilinin yollarını ayırmasının ardından Torreira’nın bazı sosyal medya hareketleri de yeniden barışmak istediği yönünde yorumlandı. Son olarak “Bozo” paylaşımı eski çiftin adını bir kez daha yan yana getirdi.