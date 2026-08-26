Torreira, Galatasaray’ın Kemerburgaz’daki tesislerinde köpeğiyle çekilen fotoğrafının üzerine “Bozo” notunu düştü. İsim tercihinin ardından sosyal medya kullanıcıları Devrim Özkan’ın rol aldığı diziyle bağlantı kurdu. Ancak Torreira, köpeğine bu ismi neden verdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
"BOZO" İSMİNİN ARKASINDAN DİZİ DETAYI ÇIKTI
Dikkat çeken ayrıntı Yeraltı dizisinde ortaya çıktı. Devrim Özkan’ın canlandırdığı Ceylan karakterinin eşi Bozkurt “Bozo” Hanoğlu adını taşıyor. Söz konusu karakteri Uraz Kaygılaroğlu canlandırıyor. Bu nedenle Torreira’nın köpeğine aynı ismi vermesi sosyal medyada eski sevgilisine gönderme olarak yorumlandı.
Çok sayıda kullanıcı, “Bozo” tercihini tesadüf olarak görmezken futbolcunun Devrim Özkan’la yaşadığı ilişkiyi henüz geride bırakamadığı yönünde yorumlar yaptı.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan’ın ilişkisi geçmişte ayrılık ve barışma haberleriyle birçok kez gündeme geldi. İkilinin yollarını ayırmasının ardından Torreira’nın bazı sosyal medya hareketleri de yeniden barışmak istediği yönünde yorumlandı. Son olarak “Bozo” paylaşımı eski çiftin adını bir kez daha yan yana getirdi.
Günün Trend Haberleri
Paylaşımın ardından sosyal medyada Torreira’nın eski ilişkisini geride bırakamadığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Ancak futbolcunun Devrim Özkan’a gönderme yaptığını doğrulayan bir açıklaması yok. Bu nedenle isim tercihinin tesadüf mü yoksa bilinçli bir gönderme mi olduğu bilinmiyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.