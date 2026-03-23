Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Torreira ülkesinde önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Kupasına kısa süre kala Uruguay Milli Takımı'nda yer almamasının kendisini derinden etkilediğini belirten Torreira,"Gerçekçi olmaya çalışıyorum ama Dünya Kupası çok yakın. 35 kişilik ön listede bile olmamak, ya hocanın beni beğenmediği ya da daha iyi oyuncular olduğunu düşündüğü anlamına geliyor. Bu anlaşılabilir ama beni çok etkiliyor. Milli takımda olmamak beni gerçekten çok kötü hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

‘MUSLERA'NIN TELEFONU HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ’

Torreira, Galatasaray’a transfer sürecinde Fernando Muslera’nın etkisine dikkat çekti. Torreira’nın açıklamaları şu şekilde:

"Muslera'ya her zaman minnettar olacağım. Onun bir telefonuyla hayatım değişti. Neredeyse dört yıldır buradayım ve Galatasaray'a aşık oldum. Bu formayı giymek benim için inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu kulüp için yaşıyorum ve oynuyorum."

‘NACIONAL HAYALİM’

Torreira, çocukluğundan beri taraftarı olduğu Nacional forması giymek istediğini dile getirdi. Yıldız oyuncu, "Çocukluğumdan beri Nacional taraftarıyım. Bir gün orada oynamak istiyorum. Bu benim içimde kalan bir hedef." dedi.

Hayatındaki en büyük acının annesini kaybetmek olduğunu ifade eden Torreira, "Onun tribünde olmaması çok zor. Ama bir yerden beni izlediğine ve bana güç verdiğine inanıyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.