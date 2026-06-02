Galatasaray’ın iki yıldızı Lucas Torreira ile Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuştu. İki ismin ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında yaptıkları yorumlar ise dikkat çekti.

Şampiyon olacaklarına ne zaman inandıkları sorusuna yanıt veren Torreira, "İlk maçta. Kime karşı oynamıştık?" diyerek güldü. Icardi ise, "Ligin ilk maçında söylemiştik. Bu sene zordu. Fenerbahçe'ye karşı kazanmamız gerekiyordu. O maçı kazanmasaydık son üç hafta her şey çok zor olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"SENEDE BİR GOL ATIYOR"

Bu sezon unutamadığı maç sorulan Torreira'ya Mauro Icardi esprili bir şekilde, "Fenerbahçe. Senede bir gol atıyor." dedi. Bunun üzerine Torreira, "Sadece önemli maçlarda atıyorum. Sadece derbilerde." karşılığını verdi.

"FENERBAHÇE DEPLASMANI…’’

Fikstür açıklandığında ilk baktığı maçın hangisi olduğu sorulan Lucas Torreira, dikkat çeken bir yanıt verdi. Uruguaylı yıldız, "Takvim baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey Fenerbahçe'ye karşı ne zaman oynayacağımız. Dört senedir Fenerbahçe deplasmanında oynadığımız maçlardan daha çok keyif alıyorum. Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum." diye konuştu.