Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Torreira için flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı oyuncunun menajeri Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." ifadelerini kullandı. Lucas Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş ve 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boca Juniors forması giymek istediğini söylemişti.

29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili yaz transfer döneminde hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.