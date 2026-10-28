Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Boca Juniors'ın yeniden transfer gündemine girdi. Arjantin ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu 2027 yılına yönelik kadro planlamasında alternatifler arasında değerlendiriyor ve yılın başında harekete geçebilir.

Ancak taraflar arasında anlaşma sağlandığına ya da Boca Juniors'ın resmi teklif sunduğuna ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Torreira da daha önce yaptığı açıklamalarda kendisine somut bir teklif veya resmi girişim ulaşmadığını belirtmişti.

PAREDES'İN YANINA TORREIRA PLANI

Boca Juniors, orta sahada Leandro Paredes'e eşlik edebilecek, uluslararası tecrübeye sahip ve savunma yönü güçlü bir oyuncu arıyor. Avrupa kariyerinde Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina formaları da giyen Torreira'nın bu nedenle öne çıkan isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Arjantin ekibinin planında Paredes'in oyun kurma ve pas dağıtma görevini üstlenmesi, Torreira'nın ise top kazanma ve savunma güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN 2028'E KADAR

Daha önce Boca Juniors'ta oynama isteğini birçok kez dile getiren Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Bu nedenle oyuncunun 2027 başında ayrılması için sarı-kırmızılı kulüple anlaşılması gerekecek.

Torreira'nın piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu tutar, Galatasaray'ın talep ettiği bonservis bedeli değil. Olası transfer için Boca Juniors'ın Galatasaray ile temas kurması ve ekonomik şartlarda uzlaşması gerekiyor.

YABANCI KONTENJANI DA BELİRLEYİCİ

Boca Juniors'ın çözmesi gereken bir diğer konu yabancı oyuncu kontenjanı. Arjantin temsilcisinin Torreira'yı kadrosuna katabilmek için mevcut kadro yapısını ve yabancı oyuncu sınırını değerlendirmesi gerekiyor.

Genç orta saha oyuncusu Milton Delgado'nun geleceği de planları etkileyebilir. Delgado'nun yurt dışına transfer olması halinde, Boca Juniors'ın orta sahada oluşabilecek boşluğu doldurmak için oyuncu arayışına hız vermesi bekleniyor.