Liglerin ara vermesiyle birlikte Güney Kore ve Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Latin Amerika temsilcisi, mücadeleyi 4-1 kazandı. Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 62. dakikada Darwin Nunez, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta ve 43. dakikada Kim Min-Jae (KK) kaydetti. Güney Kore'de ise sahneye çıkan tek isim 80. dakikada Lee Kang-In oldu. OH VE TORREIRA MAÇA 11'DE BAŞLADI Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 72 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ise 11'inde başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

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