Liglerin ara vermesiyle birlikte Güney Kore ve Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Latin Amerika temsilcisi, mücadeleyi 4-1 kazandı.
Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 62. dakikada Darwin Nunez, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta ve 43. dakikada Kim Min-Jae (KK) kaydetti. Güney Kore'de ise sahneye çıkan tek isim 80. dakikada Lee Kang-In oldu.
OH VE TORREIRA MAÇA 11'DE BAŞLADI
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 72 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ise 11'inde başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.