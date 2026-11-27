Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın yüzde 49'una ortak olduğu Etiler'deki restoranın menü fiyatları gündeme geldi. Bonfile gyozadan trüflü lazanyaya kadar birçok ürünün fiyatı dikkat çekerken iki kişinin ödediği hesap da ortaya çıktı.

4 BİN 240 LİRALIK HESAP

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Etiler'deki bir restorana yaptığı yatırımla gündeme gelmişti. Yaklaşık 20 milyon TL ödeyerek işletmenin yüzde 49'una ortak olan futbolcunun restoranındaki menü fiyatları da merak konusu oldu. Bonfile gyoza, balkabaklı pizza ve trüflü lazanya gibi ürünlerin fiyatları dikkat çekerken, iki kişinin yemek için ödediği toplam hesap 4 bin 240 TL oldu. Sözcü'nün derlediği bilgilere göre;

TOREİRA'NIN DOKUNUŞU MEKANI UÇURDU

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın haberine göre, Lucas Torreira Etiler'deki restorana yaklaşık 20 milyon TL ödeyerek yüzde 49 oranında ortak oldu. Bir dönem işleri düşen işletmenin, Torreira'nın ortaklığının ardından yoğunluk yaşadığı ve mekânda yer bulmanın zorlaştığı öne sürülmüştü.

TORREIRA'NIN RESTORANINDA MENÜ FİYATLARI

Restoranın menüsündeki bazı yemeklerin fiyatları ise şöyle:

Sözcü'nün derlediği bilgilere göre;

Bonfile gyoza: 1.150 TL

Balkabaklı pizza: 1.100 TL

Trüflü lazanya: 1.200 TL

Gazlı içecek 270 *2

Kestane su 250 TL

İKİ KİŞİLİK HESAP 4 BİN 240 TL

İçerik üreticisi Mert Genco'nun paylaşımında iki kişilik hesabın 4 250 TL geldiği ortaya çıktı.

Restoranda yemek yiyen iki kişinin toplamda 4 bin 240 TL hesap ödediği öğrenildi. Torreira'nın ortak olduğu mekândaki fiyatlar, restoranın yoğunluğuyla birlikte sosyal medyada da merak uyandırabilecek ayrıntılar arasında yer aldı.