İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs'ta Beşiktaş'taki bir otelin önünde meydana gelen olaya ilişkin müşteki Lucas Torreira'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, olayın 12 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bir otelin önünde meydana geldiği belirtildi. Torreira ifadesinde, tenis oynadıktan sonra arkadaşlarıyla otelden çıktığını, bir taraftarın fotoğraf çektirmek istediğini düşündüğü sırada şüphelinin aniden başının sol tarafına yumruk attığını anlattı. Futbolcu, saldırının ardından kendisini korumaya çalıştığını, şoförü Eray Saylan ile arkadaşı D.C'nin araya girmesiyle olayın büyümeden sonlandığını ifade ederek şikâyetçi oldu.

"PLATONİK DUYGULAR BESLEDİM"

Şüpheli Y.Y. ise ifadesinde, Galatasaray'ın medya sorumlusu olduğu belirtilen İ.B.'ye platonik duygular beslediğini, İ.B. ile Torreira'nın sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğrafları gördükten sonra futbolcuya karşı nefret duymaya başladığını söyledi. Olay günü Torreira'nın bulunduğu oteli sosyal medya paylaşımlarından tespit ettiğini belirten şüpheli, futbolcuyu görür görmez yüzüne yumruk attığını kabul etti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü raporunda da Y.Y.'nin sosyal medya hesabından Torreira'ya yönelik farklı tarihlerde öldürme, zarar verme ve intikam içerikli çok sayıda tehdit paylaşımı yaptığı tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda hem Torreira'nın hem de Y.Y.'nin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Olay sırasında saldırgana müdahale eden Torreira'nın şoförü Eray Saylan'ın da Y.Y.'ye yumruk attığı, bu nedenle hakkında "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan dava açılması talep edildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Tarafların uzlaştırma sürecinde anlaşamadığı belirtilen iddianamede, Y.Y. hakkında "basit yaralama" ve "zincirleme şekilde tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıla kadar, Eray Saylan hakkında ise 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.