Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Uruguaylı futbolcunun İtalya'ya dönebileceği iddiası gündeme geldi.

TNT Sports'tan Enzo Olivera'nın haberine göre, Torreira'nın çevresi İtalya'ya geri dönmeye oldukça sıcak bakıyor. Bu süreçte görüşmelerin şimdiden başladığı aktarıldı.

FİORENTINA BAŞTA GELİYOR

İtalyan basınındaki bilgilere göre, transferde Fiorentina'nın öne çıkan kulüp olduğu belirtildi. Ayrılık sürecinin kiralık olarak tamamlanmasının gündemde yer aldığı kaydedildi.

MUTSUZ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Torreira'nın Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Torreira'nın mutsuz olmasının sebeplerinden biri de İstanbul'da yaşadığı fiziksel saldırı. 30 yaşındaki oyuncunun 12 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradığı, failin serbest kalması ve şoförüne yönelik yeni tehditler nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi.