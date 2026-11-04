Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenmeyi başardı… Sarı kırmızılılar bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

SON 12 İÇ SAHA MAÇININ 9’UNU KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 iç saha maçının 9’unda mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 5. kez kazandı. Söz konusu süreçte 4 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, konuk takımlar 3 karşılaşmadan kazanarak ayrıldı. Söz konusu maçlarda 21 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü.

TORREIRA’DAN KULÜBEYE SERT TEPKİ

Karşılaşma sırasında Torreira’nın Galatasaray kulübesine verdiği tepki dikkat çekti… Lucas Torreira, Batrakov için sahaya girmekte geciken kulüp doktoru Yener İnce’ye sert tepki gösterdi. Uruguaylu futbolcu, İnce’ye doğru, "Gitsenize!" diye bağırırken o anlar kameralara yansıdı.