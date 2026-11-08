Antalya ve Isparta hattında aynı aileden iki kişinin saatler arayla yaşamını yitirmesi derin üzüntüye yol açtı. Genç yaşta kansere yenik düşen torun ile onun vefat haberini alan adaşı babaanne aynı gün hayatını kaybetti.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kırbaş Mahallesi ile Isparta arasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evli ve 1 çocuk annesi 36 yaşındaki Naime Tekin, yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü kanser tedavisi kapsamında Antalya’daki hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 Kasım günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ALINCA FENALAŞTI

Genç kadının vefat haberi memleketi Isparta'da yaşayan ailesine ulaştı. Torunuyla aynı ismi taşıyan 87 yaşındaki babaanne Naime Tekin, torununun ölüm haberini aldıktan kısa süre sonra fenalaşarak aynı gün yaşamını yitirdi.

Aynı gün gelen peş peşe vefat haberleri aileyi ve yakınlarını yasa boğdu.

SON YOLCULUKLARINA AYRI ŞEHİRLERDE UĞURLANACAKLAR

Aynı adı taşıyan babaanne ve torunun cenaze programları da netleşti. 36 yaşındaki Naime Tekin'in cenazesi, Serik'e bağlı Kırbaş Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Torununun acısına dayanamayarak vefat eden 87 yaşındaki babaanne Naime Tekin ise Isparta'da toprağa verilecek.