Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nı ziyaret eden Barry Smith, torunlarıyla birlikte parkın ziyaretçilere açık alanında elmas aramaya başladı. Kısa süre sonra bulduğu taş, parkta keşfedilen en büyük elmaslardan biri olarak kayıtlara geçti.

İLK BAŞTA SIRADAN BİR TAŞ SANDI

Tennessee eyaletinde yaşayan Smith, eşi ve iki torunuyla birlikte parka gitti. Aile, temel arama ekipmanları kiralayarak yaklaşık 15 hektarlık alanda taş aramaya başladı.

Yalnızca 30 dakika sonra Smith, parkın East Drain bölgesinde güneş ışığında parlayan bir taş fark etti. İlk başta bunun sıradan bir mineral olduğunu düşündü. Ancak yakından incelediğinde farklı olabileceğini anlayarak taşı cebine koydu.

Aramayı tamamladıktan sonra bulduğu taşı park görevlilerine gösterdi. Yapılan incelemede taşın, yaklaşık bir bezelye büyüklüğünde ve 2,29 karat ağırlığında sarı bir elmas olduğu doğrulandı.

BULDUĞU ELMASA TORUNLARININ ADINI VERDİ

Keşif karşısında şaşkınlık yaşayan Smith, değerli taşa iki torununun isimlerini birleştirerek Sage Juniper Elması adını verdi.

Park yetkilileri, sarı elmasların bölgede bulunan beyaz ve kahverengi elmaslara göre daha nadir olduğunu belirtti. Smith'in bulduğu taş, parkta ziyaretçiler tarafından keşfedilen en büyük üçüncü elmas olarak kayıtlara geçti.

Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nı özel kılan özelliklerden biri ise ziyaretçilerin buldukları elmasları yanlarında götürebilmesi. Eski bir volkanik oluşumun üzerinde bulunan parkta her gün ortalama bir veya iki elmas keşfediliyor.