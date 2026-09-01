Akıllı telefon kullanmayı bile bilmeyen 70'li yaşlarında bir dedenin, tüm dünyayı peşinden sürükleyen bir mobil oyun efsanesine dönüşebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bu, kelimenin tam anlamıyla oyunu "bitirmeye" karar veren ve bu uğurda bisikletini devasa bir teknoloji kulesine çeviren Chen San-yuan’ın sıra dışı hikayesi.

Tayvan'da yaşayan 1949 doğumlu Chen San-yuan, hayatının büyük bölümünü bir Taoist usta, falcı ve Feng Shui uzmanı olarak geçirdi.

Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde ise hayatını tamamen değiştirecek o adımı attı. Her şey, torunuyla birlikte şehir parkında çıktığı sıradan bir yürüyüşle başladı. Küçük torunu heyecanla etrafta bir "PokéStop" ararken, Chen dedenin merakı uyanmıştı.

O güne kadar akıllı telefonun ekranına bile dokunmamış olan bu yaşlı adam, torununun dijital canavarları ne kadar kolay yakaladığını görünce büyülenmişti. İçindeki gizli oyun tutkusu bir anda alevlendi ve Chen dede, kendine hemen bir akıllı telefon satın alarak dünyanın en yaşlı ama en kararlı Pokémon eğitmenlerinden biri olma yolunda ilk adımını attı.

Bisiklet değil, adeta bir siber kule

Chen San-yuan için bu yeni hobi sadece bir oyun değil; zihinsel olarak aktif kalmanın, sosyalleşmenin ve hatta Alzheimer hastalığından korunmanın harika bir yoluydu, ancak onun bu tutkusu kısa sürede sınırları zorlamaya başladı. Tek bir telefonla yetinmeyen Chen dede, nadir yaratıkları kaçırmamak ve daha hızlı seviye atlamak için sürekli yeni telefonlar satın aldı. İş o kadar büyüdü ki, ünlü teknoloji devi Asus bile bu sıra dışı dedeye resmi sponsor oldu.

İlk başlarda telefonlarını taşımak için küçük bir bisiklet römorku kullanan Chen, zamanla sınırları zorlayarak bisikletinin gidonuna 70'ten fazla akıllı telefonu aynı anda taşıyabilen devasa bir mekanizma monte etti. Ağırlığı 20 kilogramı bulan bu siber kuleyle yollara düştüğünde, Tayvan sokaklarında yer yerinden oynadı.

Trafiği altüst etti

Bisikletin önünü tamamen kapatan bu devasa ekran ordusu, sadece caddedeki diğer sürücülerin dikkatini dağıtmakla kalmıyor, Chen dedenin kendi can güvenliğini de tehlikeye atıyordu.

Yoğun trafikte önünü görmekte zorlandığı için bazen yola çıkmadan önce bazı telefonları sökmek zorunda kalıyordu. Görenlerin şaşkınlık ve biraz da endişeyle izlediği bu tehlikeli yolculuklarda, neyse ki hiçbir zaman kaza yaşanmadı.

Pedal çevirmeye devam

2022 yılında, 73 yaşındayken talihsiz bir felç geçiren Chen San-yuan, tüm dünyadaki hayranlarını korkutsa da, tıpkı oyun karakterleri gibi güçlüydü; birkaç aylık yoğun rehabilitasyonun ardından tamamen iyileşmeyi başardı.

Doktorların ısrarlı tavsiyeleri üzerine siber bisikletindeki telefon sayısını 20 civarına indirmek zorunda kalsa da enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Bugün 77 yaşında olan Chen San-yuan, cep telefonu kulesi biraz küçülmüş olsa da küresel Pokémon topluluğunun yaşayan en büyük efsanelerinden biri. O, "Hepsini yakala!" mottosuyla Tayvan sokaklarında hala ilk günkü heyecanla pedal çevirmeye ve dijital dünyayı fethetmeye devam ediyor.