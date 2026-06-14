Projede kullanılacak sistemin merkezinde dördüncü nesil erimiş tuz reaktörü bulunuyor. Yaklaşık 200 megavat gücünde olması planlanan reaktörün, geminin onlarca yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan çalışmasına imkan sağlayabileceği belirtiliyor. Tasarım hedeflerine göre reaktörün yaklaşık 40 yıl boyunca yakıt değişimine ihtiyaç duymadan görev yapabilmesi amaçlanıyor. Çinli yetkililer, bu teknoloji sayesinde geleneksel ağır fuel-oil kullanan gemilere kıyasla karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılabileceğini savunuyor.

Jiangnan Shipyard yöneticileri, projenin tasarım çalışmalarının 2026 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. İnşa sürecinin ise on yılın sonlarına doğru başlaması planlanıyor. Bazı teknik değerlendirmelerde ilk geminin 2030'lu yılların ortalarında suya indirilebileceği ifade ediliyor.

25 BİN KONTEYNER TAŞIYABİLECEK

Tasarlanan geminin kapasitesi yaklaşık 25 bin TEU seviyesinde olacak. Bu rakam, günümüzde kullanılan en büyük konteyner gemileriyle aynı ligde yer alması anlamına geliyor. Projenin hayata geçmesi durumunda gemi, uzun okyanus seferlerinde yakıt ikmali ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırabilir.

Uzmanlara göre yakıt maliyetleri, konteyner taşımacılığında işletme giderlerinin en büyük kalemlerinden biri. Nükleer tahrik sistemi sayesinde hem yakıt depolarına duyulan ihtiyaç azalabilir hem de geminin taşıma kapasitesi daha verimli kullanılabilir.

ÖNÜNDE BÜYÜK ENGELLER VAR

Projeye ilişkin en büyük soru işaretlerinden biri ise uluslararası düzenlemeler. Nükleer enerjiyle çalışan ticari gemilerin birçok limana giriş yapabilmesi için farklı ülkelerden özel izinler alması gerekebilir. Uzmanlar, teknolojik zorlukların yanı sıra hukuki ve güvenlik süreçlerinin de projenin geleceğini belirleyeceğini ifade ediyor.

Çin son yıllarda toryum tabanlı reaktör teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor. Ülkede geliştirilen deneysel toryum reaktörleri üzerinde testler sürerken, konteyner gemisi projesi bu teknolojinin deniz taşımacılığına uygulanmasına yönelik en iddialı girişimlerden biri olarak görülüyor.