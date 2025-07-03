Yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesi TOSFED Next Talent'ın ilk ayağı 1, 2 ve 3 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul'un ardından sırasıyla Bursa, Nevşehir, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de elektrikli Segway karting araçlarıyla elemeler düzenlenecek. Elemelerin tamamlanmasının ardından en hızlı dereceyi yapan kız ve erkek toplam 20 aday, final bileti alacak.

Yaklaşık 2 bin 500 katılımcının yer almasının hedeflendiği projenin finali ise 1 Ağustos'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Finali birinci tamamlayan isim, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazanacak.

İkinciliği elde eden Segway F2 scooter ve üçüncülüğe ulaşan ise Segway E2LL scooter sahibi olacak. Kadınlar kategorisi birincisi de Segway E2LL scooter ile ödüllendirilecek.

TOSFED Next Talent Takvimi

04-05-06 Temmuz … İSTANBUL … Kadıköy Meydanı

08-09 Temmuz … BURSA … Kültürpark Göl Kenarı

11-12-13 Temmuz … NEVŞEHİR … Kapadokya Rallisi Servis Alanı

15-16 Temmuz … ANTALYA … Konyaaltı Plajı

17-18 Temmuz … MUĞLA … Bodrum Belediye Meydanı

19-20 Temmuz … AYDIN … Kuşadası El Heykeli

22-23 Temmuz … İZMİR … Alsancak Cumhuriyet Meydanı

24-25 Temmuz … BALIKESİR … Ayvalık Atatürk Meydanı

26-27 Temmuz … ÇANAKKALE … Kordon Truva Heykeli

01 Ağustos … KOCAELİ … Körfez Yarış Pisti – Final

TOSFED Başkan Vekili Ersoy: Yetenekli gençler çıkartacağız

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy, "TOSFED Next Talent" projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Otomobil sporlarına erişimi olmayan ve belki de hiç tanışmamış çocuklarımızın ayağına giderek, onlara sporumuzu tanıtmayı amaçlıyoruz. Aralarından ileriye dönük yetenekli gençler çıkartacağız. Elemeler sona erdiğinde 20 finalist arasından birinci olan adayımızı 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ayşe Çebi: Yeni isimler kazandırılması adına çok başarılı bir organizasyon

16 yaşındaki milli karting sporcusu Ayşe Çebi ise çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Karting her ne kadar erkek egemen bir spor olarak bilinse de, ben 5 yıldır yarışıyorum. Sporun cinsiyeti yok, kadın sporcular da çok başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Sporumuza yeni isimler kazandırılması adına çok başarılı bir organizasyon. Özellikle finalde kazanacak arkadaşın 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışacak olması çok büyük bir şans." şeklinde görüş belirtti.