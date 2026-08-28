Özgür Özel’in ‘’Tosuncuk’’ dediği Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’deyken tasarruflu davranırken AKP’ye geçince bol keseden harcamaya başladı.





AKP'YE GEÇTİ, MUSLUKLARI AÇTI



Harcamaya başladı. Muhalif belediyeler konser, festival gibi harcamalarıyla eleştirilip aklarında dava açılırken, 6 ay önce CHP’den istifa eden ve 2 ay önce AKP’ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu yılın ilk altı ayında konser, festival, kutlamalara 332.7 milyon lira harcadı.



Geçen yıl aynı dönemde bu kalemlerdeki harcama 31 milyon lira olmuştu. Özarslan AKP’ye geçince yüzde 914 daha çok harcadı. Aynı dönemde “Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık” ile “Kadının Güçlenmesi” programlarına ise hiç harcama yapılmadı