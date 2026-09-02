Geçtiğimiz yıl başlayan ve çoğunlukla ünlü isimleri mercek altına alan uyuşturucu soruşturmalarının ardından Keçiören Belediyesi'nde benzeri görülmemiş bir uygulama başlatıldı.



Özgür Özel'in 'Tosuncuk' ifadesiyle seslendiği, şubat ayında Özel ile yaşadığı polemiğin ardından CHP'den istifa eden ve 25 Haziran'da düzenlenen tören ile AKP'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den ayrılık sürecinde yaptığı açıklamada belediye personelinin tamamına yönelik 'zorunlu uyuşturucu testi' yapılacağını, test vermeyenlerin ise görevine son verilerek savcılığa şikayet edileceğini duyurmuştu.



Anayasa'ya aykırı olan bu uygulama ile keyfi şekilde belediye personellerini saç, tırnak ve kıl gibi örnekler vermeye zorlayan Özarslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü arasında da kriz yaşanmasına sebep oldu.





SAVCILIKTAN EMNİYETE 'ADLİ İŞLEM' RESTİ



Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu'nun haberine göre, Özarslan'ın açıklamalarının ardından belediyede testlerin yapıldığı, bazı çalışanların sonuçlarının pozitif çıktığı ve test vermeyi kabul etmeyen bazı personelin ise istifa ettiği ya da işten çıkarıldığı yönünde haberler dolaşıma sokuldu.

Bu haberlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Mart 2026 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda Keçiören Belediyesi tarafından personelin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla testler yaptırıldığı, bazı personelin sonuçlarının pozitif çıktığı ve test vermeyi kabul etmeyen çalışanların istifa ettiği yönündeki haberleri hatırlatarak “gereğinin yapılmasını” istedi.



Ancak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, söz konusu talimatın ardından nasıl bir adım atacağına karar veremedi. Hakkında herhangi bir şüphe bulunmayan kişilerden zorunlu şekilde uyuşturucu testi alınmasının 'mevzuata aykırı olması' ve savcılık tarafından gönderilen yazıda açıkça böyle bir talebin bulunmaması nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, savcılığa gönderdiği yanıt yazısında basın ve sosyal medyaya yansıyan haberlerin araştırıldığını belirtti ve kamuoyuna yansıyan haberlerin detaylarını paylaştı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet tarafından gönderilen rapora 'tepkili' bir dil kullanarak yanıt verdi. Savcılık, kendileri tarafından iletilen taleplerin yerine getirilmediğini belirterek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği ikinci yazıda şu ifadeleri kullandı:



"İlgili sayılı yazımızda istenilen hususların tekide mahal bırakmaksızın yerine getirilmesi istenildiği halde, yazımıza bugüne kadar bir cevap verilmediği anlaşılmıştır.



İlgili sayılı yazımız ile istenilen hususların bir an evvel yerine getirilmesi, aksi durumun ilgililerin yasal sorumluluklarına sebebiyet vereceğinin bilinmesi tekiden rica olunur.



Eğer süre içerisinde cevap vermezseniz hakkınızda adli işlem başlatılacaktır"



TEST BAHANESİYLE ÖZEL'E YAKIN İSİMLER Mİ TASFİYE EDİLDİ?

Süreçte en dikkat çekici gelişme ise temmuz ayında yaşandı.

27 Temmuz 2026 tarihli belgeye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Adli Tıp birimine gönderilen yazıda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında listede isimleri bulunan kişilerden örnek alınması istendi.

Listede hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan ve suç şüphesi gerçekleşmemiş 129 Keçiören Belediyesi çalışanının adlarına yer verildi.

Bu kişilerin kan, kıl ve idrar örneklerinin alınarak gerekli işlemlerin yapılması istenirken, soruşturmanın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Böylece belediye yönetiminin personeline yönelik başlattığını açıkladığı test uygulamasının ardından, savcılık ve emniyetin dahil olduğu adli bir süreç ortaya çıktı.

Terkoğlu, görüştüğü bazı belediye çalışanlarının iddialarını da gündeme taşıdı. Belediye içerisinde test için bir alan oluşturulduğunu ve personelden toplu şekilde örnek alındığını öne süren çalışanlar, bazı personellerin hayatlarında uyuşturucu kullanmadıklarını söylemelerine rağmen testlerinin pozitif çıktığını iddia ettiklerini aktardı. .

Bunun yanı sıra sonuçları pozitif çıkan bazı çalışanların işten çıkarılmadığı, bu kişilerin belediye yönetimine yakın olduğu yönünde iddiaların da belediyede sesli şekilde konuşulduğu belirtilirken, işten çıkarma işlemlerinin 'siyasi gerekçelerle' yapıldığı öne sürüldü.

Özarslan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı siyasi gerilimin ardından Özel'e ve YENİ Parti'ye yakın gördüğü bazı çalışanları hedef aldığı da iddialar arasında yer aldı.







