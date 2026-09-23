Keçiören Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında, Yükseltepe Mahallesi'ndeki park alanında yer alan taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi amacıyla Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Belediye Encümeni'ne yetki verilmesini öngören teklif ele alındı.

AKP'DEN RET YEDİ

Birgün'de yer alan habere göre, Park alanındaki taşınmazın kiralanmasına ilişkin teklif, YENİ Parti ve CHP gruplarının yanı sıra AKP grubunun da ret oyuyla karşılaştı.

Oylamada yalnızca MHP grubu teklifi destekleyen yönde oy kullandı. Böylece teklif, oy çokluğuyla kabul edilmedi.

MHP ÇEKİMSER KALDI, AKP VE CHP RET VERDİ

Keçiören Belediye Meclisi'nin Temmuz ayındaki oturumunda ise Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan iki parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi gündeme geldi.

Söz konusu teklifin oylamasında MHP grubu çekimser kalırken, AKP ve CHP grupları aynı yönde oy kullanarak ret kararı verdi. Bu teklif de oy çokluğuyla reddedildi.

Böylece son iki toplantıda yapılan oylamalarda Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP gruplarının farklı tutumlar sergilediği görüldü.