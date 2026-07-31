CHP'den seçilen ve olaylı biçimde AKP'ye geçen Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" töreni düzenledi ve 25,5 milyon lira harcadı. Belediyenin ihale sözleşmesini programdan 24 saat önce imzalayıp karara bağladı. 25.5 milyon liranın hangi kalemlere harcandığının açıklanmaması da dikkat çekti

'ASLA AFFETMEM'

Belediye bu kapsamda 15 Temmuz'da Keçiören Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenledi, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından protokol konuşmaları yapıldı. Törenin sonunda davetlilere yemek ikram edildi.

CHP lideri Özgür Özel'in "Seni asla affetmem Tosuncuk" dediği Mesut Özarslan'ın düzenlediği etkinlikte, yüksek miktara ulaşan bir günlük organizasyonun harcama kalemleri açıklanmadı. İhaleyi, 25 milyon 550 bin TL karşılığında Quantum Event Organizasyon Şirketi aldı. İhalenin sözleşmesi de 14 Temmuz'da imzalandı. Böylece bir günlük programın yalnızca malzeme ve organizasyon faturası 25 milyon 550 bin lira oldu.