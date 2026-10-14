Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki canlı hayvan pazarının faaliyetleri, çevre il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle geçici olarak durduruldu. Pazar, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda alınan kararla, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Yapılan duyuruda, hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlardan mağduriyet yaşamamaları için alınan tedbirlere uymaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.