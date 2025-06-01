Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur, kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırma kararı aldı. Resmi açıklama henüz yapılmasa da, kulüp başkanı Daniel Levy’nin son haftalarda yurtdışında olması nedeniyle karar kamuoyuna duyurulmadı. Ancak Football Insider’ın haberine göre, yönetim içindeki görüş birliği oluştu ve ayrılık kararı netleşti.

17 YIL SONRA GELEN KUPA YETERLİ OLMADI

Postecoglou, Tottenham’a 17 yıl sonra ilk kupasını Avrupa Ligi zaferiyle kazandırmasına rağmen bu başarı, kötü geçen Premier Lig sezonunu unutturamadı. Kuzey Londra temsilcisi ligi 17. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı. Sezon boyunca 22 mağlubiyet alındı ve tam 65 gol yendi. Yönetim, Avrupa zaferinin yarattığı duygusal etkinin geçmesini bekleyerek taraftarın da nabzını yokladıktan sonra teknik adamla yolları ayırma planını uygulamaya koydu.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLADI

Postecoglou’nun ayrılığı henüz resmileşmeden, Spurs yönetimi yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Listenin başında Premier Lig tecrübesine sahip ve oyuncu gelişimine önem veren isimler bulunuyor. Brentford’dan Thomas Frank, Fulham’dan Marco Silva ve Bournemouth’un çalıştırıcısı Andoni Iraola’nın adı öne çıkıyor.

RAKİPLER, ENGELLER VE ALTERNATİFLER

Andoni Iraola’nın Bournemouth ile yeni sözleşmeye yakın olması, Tottenham’ın rotayı Silva ve Frank ikilisine çevirmesine yol açabilir. Ancak Thomas Frank’in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, Daniel Levy’nin geçmişte bu tür ücretleri ödemekte isteksiz olması nedeniyle bir engel teşkil edebilir. Marco Silva cephesinde ise Suudi Arabistan ekiplerinin yüksek tekliflerle devreye girme ihtimali Tottenham'ın işini zorlaştırabilir.

POSTECOGLOU’NUN ÖNCELİĞİ AVRUPA OLDU AMA…

Sezonun ikinci yarısında Premier Lig’deki düşüşe karşın Avrupa Ligi’ne odaklanan Postecoglou’nun bu tercihi, ligdeki kötü sonuçların önüne geçemedi. Yönetim, bu stratejinin uzun vadeli başarı getirmeyeceği kanaatine vardı ve ayrılık kararını bu gerekçeyle pekiştirdi.

Tottenham’ın Postecoglou ile resmi olarak yollarını ayırmasının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Yeni teknik direktör için yaz ayları hareketli geçeceğe benziyor.