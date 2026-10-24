İngiltere Premier Lig'in 8. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham, deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup etti. Stamford Bridge'teki galibiyetle puanını 9'a yükselten Tottenham, düşme hattından çıktı. Karşılaşmada Tottenham'ı öne geçiren gol, 77. dakikada Mike Penders'ın topu kendi kalesine göndermesiyle geldi. Chelsea'de Cole Palmer, 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İLK GALİBİYETİ GEÇEN HAFTA ALMIŞTI Mathys Tel, 87. dakikada Tottenham'ın ikinci golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi. Ligde bu sezonki ilk galibiyetini Coventry karşısında alan Tottenham, derbiden de üç puanla ayrıldı. Chelsea ise 13 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.