Amatör bisikletçileri buluşturan Visa Maximiles Black L'Etape Türkiye by Tour de France 2026, İstanbul'da üçüncü kez gerçekleştirildi.



Ümraniye Millet Bahçesi'nde başlayan ve sona eren yarışta bisikletçiler, 97,6 kilometrelik uzun parkur, 41,3 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik kıtalararası deneyim parkuru olmak üzere üç ayrı kategoride pedal çevirdi.

Tour de France'ta dört kez şampiyon olan ve Skoda'nın bisiklet marka elçisi Chris Froome, L'Etape Türkiye by Tour de France öncesi İstanbul'da pedal çevirdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisikletiyle Asya ve Avrupa kıtaları arasında ilk kez geçiş yapan Froome, ardından sporculara eşlik etti. Chris Froome, yaptığı açıklamada, İstanbul'u ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "İnsanlar gerçekten çok sıcak. Olağanüstü bir atmosfer var. Burada bisikletçilerle bilrikte olmak harika bir his. Umarım gelecekte tekrar ziyaret edebilirim. Bu kadar ilgi görmek ilginç bir his ama güzel. Profesyonel olduğumda Skoda bu sektöre dahildi. Onlarla birlikte çok güzel yerler keşfediyorum ve sektörde kalmayı hedefliyorum." diye konuştu.



Dereceye giren sporcular

Organizasyonun uzun parkorunda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, 2 saat 35 dakika 31 saniyelik derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçerken kadınlarda ise Gökçe Demirsoy, 2 saat 57 dakika 3 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Kısa parkur erkeklerde Recep Ünalan 1 saat 3 dakika 9 saniyelik derecesiyle, kadınlarda da Aylin Yüce 1 saat 7 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Yarışın ardından gerçekleştirilen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

L'Etape Türkiye by Tour de France 2026'da dereceye giren isimler şunlar:

- Uzun parkur erkekler

1- Ömer Cumhur Boyraz: 02:35:31

2- Martin Stefanov: 02:35:32

3- Peter Dashev: 02:35:32

- Uzun parkur kadınlar

1- Gökçe Demirsoy: 02:57:03

2- Züleyha Dikbaş: 03:01:33

3- Şeniz Pamuk: 03:02:56

- Kısa parkur erkekler

1- ⁠Recep Ünalan: 01:03.09

2- Cengiz Güner: 01:03:09

3- ⁠Murat Uslu: 01:03:09

- Kısa parkur kadınlar

1- Aylin Yüce: 01:07:34

2- ⁠Zale Karakaş: 01:16:10

3- Özger Sınar: 01:17:46