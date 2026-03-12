Uluslararası bisiklet takviminin kritik duraklarından Tour of Antalya, 23 takım ve 134 sporcunun mücadelesiyle bugün resmen başladı. Açılış etabını lider tamamlayan Aliaksei Shnyrko genel klasman liderliğine otururken, Türk sporcu Ramazan Yılmaz üçüncülük elde ederek kürsüye çıkmayı başardı.

BÜYÜK YARIŞ BAŞLADI

12–15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tour of Antalya, The Land of Legends’dan verilen startla start aldı. 134 profesyonel bisikletçi, Antalya’nın zorlu parkurlarında genel klasman liderliği için pedal çevirdi.

Muratpaşa Erdal İnönü Parkı’nda tamamlanan açılış etabında Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star) birinci olurken, Sergey Rostovtsev (Uzbekistan National Team) ikinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor’dan Ramazan Yılmaz ise üçüncü sırayı aldı.

Aliaksei Shnyrko Turkuaz Mayo ile genel klasman liderliğini ilan ederken; Ahmet Örken (Spor Toto Cycling Team) Kırmızı Mayo, Ramazan Yılmaz ise Beyaz Mayo (En Genç Sporcu) unvanlarını kazandı.

2. ETAP İLE DEVAM EDECEK

Yarışın ilk gününde sporcular hem yüksek hızdaki sprint kapıları hem de genel klasman puanları için üst düzey strateji sergiledi. Organizasyon, kentin spor turizmi potansiyelini bir kez daha uluslararası arenaya taşıdı.

Tour of Antalya heyecanı, yarın (13 Mart) saat 10:30'da The Land of Legends'dan başlayacak olan 2. etap ile devam edecek. Sporcular yine Antalya’nın tarihi ve doğal parkurlarında zamana ve rakiplerine karşı yarışacak.