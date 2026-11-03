İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, üç ayrı yatırım fonundan toplam 187 milyar 653 milyon TL kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve şirket tespit edilmişti. Bu kişilerin 141'inin gerçek kişi, 73'ünün ise tüzel kişi olduğu açıklanmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce paylaştığı bilgilere göre, söz konusu kazançların yaklaşık 90 milyar TL'si TERA, 79 milyar TL'si Pusula, 18 milyar TL'si ise Hedef fonlarından elde edildi.

37 kişi kazançlarını geri ödedi

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda cuma günü itibarıyla 37 kişi elde ettikleri paraları iade etti.

Bu kişilerden tahsil edilen toplam tutar 18 milyar 340 milyon TL olarak kaydedildi.

İade edilen tutar, soruşturmada üç fondan elde edildiği belirlenen 187 milyar 653 milyon TL'lik toplam kazancın yaklaşık yüzde 9,8'ine karşılık geliyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen kazançların geri alınması ve fon yatırımcılarının zararlarının karşılanmasına yönelik süreç devam ediyor.