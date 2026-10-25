FON soruşturmasında kamu yöneticilerinin ihmalleri bir bir açığa çıkarken fonlardan yüksek kazanç elde edenler de parayı geri iade ederek temize çıkmaya çalışıyor.

Tera fonlarından en çok para kazanan gerçek kişi olan şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un fonlardaki 3 milyar liraya yakın kazancını iade etmek istediği öne sürüldü. Astor Enerji’nin patronları Feridun ve Enver Geçgel’in de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) 5 milyar lira yatırdığı iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Yeni Partili Gökhan Günaydın, “Tövbe hesabına para yatıran kendisini temize mi çıkarmış olacak” diye sordu.

EŞİ SPK’DA ÇALIŞIYOR

Adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15’i tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca Tera Grubu’na danışmanlık yaptığı iddia edilen Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Aracılık Faaliyetleri Dairesi eski Başkanı Erman Çete cuma akşamı gözaltına alındı. Malvarlığına tedbir konulması da istenen Çete’nin eşi halen SPK’da görev alıyor.

FATMA BETÜL TAKTİĞİ

Geçgel kardeşler hakkında 26 Eylül’de uygulanan mal varlığı tedbirleri ile dondurma kararını kaldırdı. Haberlere göre Geçgel kardeşlerin TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına 5 milyar lira yatırdığı iddia edildi. Sabah gazetesindeki habere göre de Tera’nın ‘TLY’ fonundan 2 milyar 335 milyon liradan fazla kazanan Melis Sütşurup kazancını iade edecek.

Benzer şekilde Tera’dan en çok kazanan 6’ncı gerçek kişi olan babası Cihan Sütşurup’un da 639 milyon liralık kârını TMSF’nin iade hesabına yatıracağı belirtildi. AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi fondan kazandıkları 2 milyarı iade etmiş, hiçbir cezayla karşılaşmamıştı.

Taha Çakmak tutuklandı, Altınbaş teslim oldu

Soruşturma kapsamında dün tutuklanan 15 kişi arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak da yer aldı. 50 TL’nin üzerinde imzası bulunan Çakmak’ın Tera’ya yatırım karşılığı 1 milyon dolar nakit para aldığı iddia edilmişti. Ayrıca Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş da tutuklandı. Altınbaş ailesinden Atlas Portföy fonlarındaki 16 milyar liralık çıkışı iade etmelerinin istendiği iddia edilmişti. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 114’e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Ertan Aydın adliyeye sevk edildi. Yakalama kararı çıkarılan Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş da dün teslim oldu.