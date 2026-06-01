Küresel yatırımcıların kademeli gelişim yerine yapay zeka odaklı yüksek teknolojiyi tercih etmesiyle Tokyo borsası tarihi zirvelerini tazelerken, piyasanın liderlik koltuğundaki isim değişti.

Fransa'da devasa bir yapay zeka bilgisayar ağı kurmak amacıyla 75 milyar euro yatırım sözü veren SoftBank'ın hisseleri, pazartesi günü en yüksek seviyesini gördü.

SENE BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 85 YÜKSELDİ

Sene başından beri yüzde 85 oranında değer kazanan SoftBank, piyasa değerini 48,8 trilyon yene yükselterek zirveye yoturdu.

Uzun yıllardır liderliği kimseye kaptırmayan Toyota'nın piyasa değeri ise düşüş yaşayarak 45,9 trilyon yende kaldı.

İngiliz Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan habere göre, SoftBank'ın bu hamlesi Japonya piyasalarını etkisi altına alan yapay zeka dalgasının en büyük temsilcisi oldu.

Şirket bünyesindeki çip tasarımcısı Arm firmasının yeni nesil yarı iletkenlerden yüksek gelirler beklemesi ve OpenAI ile olan güçlü bağlar bu yükselişi tetikleyen unsur oldu.

Monex Group Direktörü Jesper Koll piyasadaki bu tarihi değişimi şu sözlerle değerlendirdi:

"Japon iş dünyası mevcut zamanın ruhundan kaçamıyor. Karizmatik liderlik ve cesur risk alma dürtüsü, kademeli iyileştirmelere odaklanan inatçı yaklaşımı ve sağlam bilançoları açıkça mağlup ediyor."

Yapay zeka rüzgarı sadece SoftBank ile sınırlı kalmadı. Tüm Tokyo borsası Softbank ile beraber yukarı yönlü hareketlendiriyor. Nikkei 225 endeksi rekor kırarak 67 bin puan sınırını ilk kez aşarken, veri merkezlerine çip üreten Kioxia firması da bu yıl yüzde 500 değer kazanarak ülkenin en değerli üçüncü şirketi oldu.