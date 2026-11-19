Toyota'nın dünya genelinde en çok satan modeli Corolla, 60 yıllık tarihinde ilk kez pick up gövde tipiyle tanıtıldı. Brezilya'da düzenlenen fabrika açılışında sergilenen Corolla Deck, hibrit motoru ve kendine özgü tasarımıyla dikkat çekti.

Toyota, yeni modeli Corolla Deck'i Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Sorocaba kentinde düzenlenen fabrika açılışında görücüye çıkardı. Corolla Cross temel alınarak geliştirilen model, beş kişilik kabini ve arkasındaki küçük yük kasasıyla markanın alışılmış tasarımından ayrılıyor.

SUV PLATFORMU ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Corolla Deck, Toyota'nın TNGA-C platformunu kullanıyor. Hilux gibi klasik pick up modellerinden farklı olarak kabin ve yük kasası tek parça gövdeye sahip. Ön tasarımında Corolla Cross'un izleri görülürken arka bölüm, yük taşımaya uygun şekilde yeniden tasarlandı.

122 BEYGİRLİK HİBRİT MOTOR

Modelin güç aktarma sisteminin Brezilya'da satılan hibrit Corolla Cross'tan alınması bekleniyor. Bu sistemde 1.8 litrelik benzin-etanol uyumlu motor ile elektrik motoru birlikte çalışıyor. Toplam 122 beygir güç üreten araçta e-CVT şanzıman ve önden çekiş sistemi bulunuyor.

2027'DE SATIŞA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Toyota'nın yeni modeliyle Brezilya'da büyüyen kompakt pick up pazarında Fiat Toro ve Ram Rampage gibi rakiplerle mücadele etmesi hedefleniyor. Corolla Deck'in satışlarının 2027 yılının ilk yarısında başlaması bekleniyor. Modelin diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.