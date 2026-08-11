Otomotiv devi Toyota, ABD'de bazı 2025 ve 2026 model Camry Hibrit araçları kapsayan geri çağırma kararı aldı. Toplam 508 bin 354 aracın dahil edildiği geri çağırmanın, "gösterge panelindeki yazılım kaynaklı bir sorun" nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi. 'BAZI KRİTİK BİLGİLER GÖRÜNMEYEBİLİR' ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de yaptığı bildirimde, araçların çalıştırıldığında gösterge panelindeki ekranla ilgili bir arıza meydana gelebileceği belirtildi. Söz konusu sorun nedeniyle sürücünün bazı kritik güvenlik bilgilerini göremeyebileceği belirtildi. KAZA VE YARALANMA RİSKİNİ ARTIRABİLİR UYARISI Arızanın, araçlardaki dörtlü flaşörlerin, dönüş sinyallerinin, emniyet kemeri uyarı sisteminin ve akıllı anahtar hatırlatıcısının devre dışı kalmasına yol açabileceği belirtildi. NHTSA, gösterge panelindeki sorunun kaza ve yaralanma riskini artırabileceğini bildirdi. EKRAN YAZILIMLARI GÜNCELLENECEK Geri çağırma kapsamında araçların gösterge ekranı yazılımı güncellenecek ve bu işlem için ücret alınmayacak.

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