Elektrikli ve hibrit araçlara olan ilginin dünya genelinde artmasıyla birlikte Toyota, stratejik bir değişikliğe giderek iç pazarda çevreci modellerini ön plana çıkarmaya başladı.

Şirket, karbon salımını azaltma hedefi doğrultusunda Corolla ve RAV4 modellerinde yalnızca hibrit motor üretimine geçiyor.

COROLLA'NIN TÜM BENZİNLİ VERSİYONLARI ÜRETİMDEN KALKTI

Toyota, Mayıs ayında yenilediği Corolla ailesinde köklü bir değişime imza attı. Artık sedan “Corolla”, station wagon “Touring”, hatchback “Sport” ve SUV “Cross” versiyonlarının tamamı yalnızca hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Böylece Japonya pazarında Corolla’nın tüm benzinli versiyonları üretimden kaldırılmış oldu.

RAV4'TE DE AYNI YOL İZLENİYOR

Corolla’daki bu dönüşümü RAV4 modeli takip ediyor. 2025 mali yılı içinde tamamen yenilenecek olan RAV4’ün 6. nesli, markanın tarihinde ilk kez benzinli motor seçeneği olmadan piyasaya sürülecek. Yeni RAV4 sadece hibrit (HV) ve plug-in hibrit (PHV) seçenekleriyle sunulacak.

HİBRİT TALEBİNDE REKOR ARTIŞ

Toyota’nın bu radikal kararının temelinde hibrit araçlara yönelik talebin ciddi biçimde artması yatıyor. Elektrikli araçlara göre daha uzun menzil sunabilen hibrit sistemler, kullanıcıların menzil kaygısını azaltırken çevreci yapısıyla da öne çıkıyor.

SATIŞ RAKAMLARI KARARI DESTEKLİYOR

2023 mali yılında Toyota’nın global hibrit araç satışları bir önceki yıla göre %31,1 oranında artarken, bu büyüme 2024’te %21,4 ile devam etti. Şirket böylece üst üste iki yıl çift haneli büyüme yakaladı.

Toyota, hibrit motor teknolojisine yaptığı yatırımları sürdürüyor. TNGA platformu sayesinde hibrit sistemler artık daha verimli, hafif ve performanslı hale geldi. Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da hibrit araçlara olan talep hızla artarken, marka 2030 yılına kadar yıllık 5 milyon hibrit araç satışı hedefliyor. CH-R, Prius, Yaris Cross ve Camry gibi modeller de hibrit dönüşüm sürecine dahil edildi.