Toyota Motor mart ayı bilançosunu açıkladı. Otomotiv üreticisinin yaptığı açıklamada, nisan başında yürürlüğe girecek ABD ithalat tarifeleri öncesinde Kuzey Amerika'daki alımların artmasıyla martta yurtdışı satışlarının rekor seviyeye ulaştığı aktarıldı.
Japon otomobil üreticisi martta kendi pazarı dışında 814.105 araç satışı gerçekleştirerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,7 artış kaydetti.
Şirketin Kuzey Amerika'daki satışları güçlü talep ve potansiyel tarife etkileriyle yüzde 6,8 arttı.
Toyota, martta küresel üretimde yıllık bazda yüzde 9,1'lik bir artış kaydederek üst üste üçüncü aylık artışa işaret etti ve üretim 880.476 araca ulaştı.